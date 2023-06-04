Джошуа Буатси: Бетербиев и Бивол — это киллеры, но верю, что и я такой же
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Британский непобеждённый боксёр Джошуа Буатси высказался о российских бойцах Дмитрии Биволе и Артуре Бетербиеве, которые обладают чемпионскими титулами в полутяжёлом весе.
«Если бы мне представилась возможность провести бой с одним из них, я бы не отказался. Бетербиев и Бивол — настоящие киллеры, но я верю, что я такой же. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Может, Бивол освободит пояс и спустится в весе ради боя с Канело. А может, Бетербиев проведёт ещё один бой и уйдёт на пенсию. Главное, чтобы я был в очереди на титул», — приводит слова Буатси BoxingScene.
В активе Джошуа Буатси 17 побед в 17 поединках на профессиональном ринге. У Дмитрия Бивола 21 победа в 21 бою, у Артура Бетербиева 19 побед и ни одного поражения.
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