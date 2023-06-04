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Дана Уайт: на меня набросилась толпа парней из Таджикистана, просто безумие

Дана Уайт: на меня набросилась толпа парней из Таджикистана, просто безумие
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт восхитился тем, как жители Таджикистана поддерживают своих бойцов.

«Мы с ребятами недавно прогулялись до парка в Нью-Йорке, и на меня набросилась толпа парней из Таджикистана, которые только и говорили о Мухаммаде Наимове. Это просто безумие! Буквально со всех концов парка ко мне бежали эти парни. Здорово, что они так поддерживают своих бойцов. Когда один из них дерётся, то жители Таджикистана собираются на арене и смотрят бой все вместе. Это круто», — сказал Уайт на пресс-конференции.

На прошедшем турнире UFC Vegas 74 выступили два бойца из Таджикистана. Мухаммад Наимов нокаутировал Джейми Малларки, а Муин Гафуров проиграл Джону Кастанеде единогласным решением судей.

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