Усик высказался о том, что Ломаченко заплакал после поражения от Хейни

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался о том, что Василий Ломаченко заплакал после поражения от Девина Хейни.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей.
«Я думаю, что эти эмоции от того, что он общался с сыном перед боем. Наверное, он думал, что не смог чего-то сделать, не смог порадовать детей, фанатов, отсюда такие эмоции. Я считаю, что выражение эмоций мужчиной — не слабость. Это точно не слабость, это нормально», — сказал Усик в интервью Seconds Out.
Василий Ломаченко потерпел третье поражение на профессиональном ринге, также в его активе 17 побед. У Хейни 30 побед в 30 поединках.
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