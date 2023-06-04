Усик высказался о том, что Ломаченко заплакал после поражения от Хейни

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался о том, что Василий Ломаченко заплакал после поражения от Девина Хейни.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

«Я думаю, что эти эмоции от того, что он общался с сыном перед боем. Наверное, он думал, что не смог чего-то сделать, не смог порадовать детей, фанатов, отсюда такие эмоции. Я считаю, что выражение эмоций мужчиной — не слабость. Это точно не слабость, это нормально», — сказал Усик в интервью Seconds Out.

Василий Ломаченко потерпел третье поражение на профессиональном ринге, также в его активе 17 побед. У Хейни 30 побед в 30 поединках.