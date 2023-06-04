Дана Уайт: Орловский — хороший парень, но ему пора задуматься о завершении карьеры

Глава американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт высказал мнение, что экс-чемпиону организации Андрею Орловскому стоит задуматься о завершении профессиональной карьеры.

На турнире UFC Vegas 74 44-летний Орловский проиграл техническим нокаутом Дон'Тэйлу Мэйсу во втором раунде. Это его второе поражение подряд.

«Орловский только что купил мне классный пистолет. Он может делать всё, что ему захочется. Я обожаю Андрея, он хороший парень и здесь, с нами, уже очень давно. Но я согласен, что ему пора задуматься о том, чтобы завершить профессиональную карьеру», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В активе Андрея Орловского 58 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 34 победы и потерпел 22 поражения. Ещё два боя были признаны несостоявшимися.