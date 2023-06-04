Тренер Бетербиева: Каллум Смит — лучший боксёр, с которым бился Артур

Марк Рэмси, тренер российского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с британским бойцом Каллумом Смитом.

Поединок Бетербиева и Смита пройдёт 19 августа в Канаде.

«Каллум Смит — лучший боксёр, с которым встречался Бетербиев. Всё моё внимание будет сосредоточено вокруг Артура. У Смита большой размах рук, рост почти два метра. Он обладает большим набором навыков, у него есть скорость и сила. Это сложный бой и увлекательный вызов», — приводит слова тренера BoxingScene.

Артур Бетербиев выиграл 19 поединков в профессиональной карьере из 19, все — нокаутами. У Смита 29 побед в 30 боях.