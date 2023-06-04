Тренер Махачева объяснил, почему Камару Усман будет неудобным соперником для Чимаева

Известный тренер Хавьер Мендес, работающий с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Мне кажется, что для Чимаева лучше было бы подраться с Алексом Перейрой или Исраэлем Адесаньей в среднем весе, чем с Усманом. Всё дело в борьбе, Камару — борец олимпийского уровня. Да, Чимаев тоже прекрасно борется, но в таком случае ему придётся столкнуться с борцом, который, вероятно, лучше него. Конечно, бой был бы интересным, я вижу Чимаева будущим чемпионом в среднем весе», — сказал Мендес в интервью Helen Yee Sports.

В активе Хамзата Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах, Камару Усман одержал 20 побед в 23 поединках в ММА.