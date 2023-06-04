Усик: Фьюри запаниковал, когда я согласился на его условия

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о сорвавшихся переговорах с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, бойцы пытались договориться о поединке 29 апреля, однако команды не согласовали финансовые условия.

«Я считаю, что у Фьюри изначально не было намерения боксировать. Когда он предложил распределение гонорара 70/30, то понадеялся, что я откажусь, а когда этого не произошло, он запаниковал», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Усик в августе одержал повторную победу над Энтони Джошуа.