Усик: Фьюри запаниковал, когда я согласился на его условия
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о сорвавшихся переговорах с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.
Напомним, бойцы пытались договориться о поединке 29 апреля, однако команды не согласовали финансовые условия.
«Я считаю, что у Фьюри изначально не было намерения боксировать. Когда он предложил распределение гонорара 70/30, то понадеялся, что я откажусь, а когда этого не произошло, он запаниковал», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Усик в августе одержал повторную победу над Энтони Джошуа.
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