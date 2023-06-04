Менеджер Усика: Тайсон Фьюри — никто без Александра

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о потенциальном поединке подопечного с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.
«Когда вы имеете дело с такими людьми, как Тайсон Фьюри, тяжело что-либо предсказывать. Сегодня он может говорить одно, а завтра – другое. Подписание Усика с промоушеном саудовцев не означает, что мы гарантированно получим Тайсона Фьюри.
Если Фьюри согласится драться, то согласится, в противном случае мы пойдём в другом направлении. Сейчас приоритетом для Александра является обязательная защита против Даниэля Дюбуа.
Сегодня Фьюри ничего не стоит. Как можно говорить о том, у кого какая цена? Усик до переговоров стоил $ 30 млн. Без Усика Фьюри – никто», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
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