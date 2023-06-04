Теренс Кроуфорд назвал лучшего легковеса в мире
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Член рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд назвал, по его мнению, лучшего бойца лёгкого дивизиона (до 61,2 кг).
Им оказался олимпийский призёр и непобеждённый чемпион в двух весах американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO).
«Чуваки, это парень особенный. Шакур единственный в своём роде, понимаете, о чём я? Он подстраивается под любого соперника. И как только он делает это, у них выдаётся трудный вечер. Мы уже видели, как он шёл вперёд, видели, как он оставался на ударной дистанции. Мы видели, как он двигается и как умеет защищаться. Это просто отличный боец», – приводит слова Кроуфорда издание BoxingScene.
Ранее в интервью Стивенсон заявил о желании сразиться с Василием Ломаченко в следующем поединке.
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