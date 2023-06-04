Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарло — о Цзю: нокаутирую девчонку из Австралии, этот засранец слишком много болтает

Чарло — о Цзю: нокаутирую девчонку из Австралии, этот засранец слишком много болтает
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло раскритиковал австралийского проспекта Тима Цзю, делающего, по его мнению, слишком смелые заявления.

«Когда я смогу драться, то нокаутирую эту девчонку из Австралии и буду таков. Этот засранец слишком много болтает. Ему нужно завоевать признание от всех, что он с кем-то дрался. Я доказал своё трудолюбие в боксе», – сказал Чарло в социальных сетях.

Напомним, Чарло не выступал с мая 2022 года, когда в реванше досрочно остановил аргентинца Брайана Кастаньо и объединил все пояса дивизиона. Цзю в марте победил техническим нокаутом американского экс-чемпиона Тони Харрисона и стал временным чемпионом по версии WBO.

Материалы по теме
«Ненужный» бой Тима Цзю под угрозой. Сын легенды пострадал от зубов животного
«Ненужный» бой Тима Цзю под угрозой. Сын легенды пострадал от зубов животного

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023