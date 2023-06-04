Чарло — о Цзю: нокаутирую девчонку из Австралии, этот засранец слишком много болтает

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло раскритиковал австралийского проспекта Тима Цзю, делающего, по его мнению, слишком смелые заявления.

«Когда я смогу драться, то нокаутирую эту девчонку из Австралии и буду таков. Этот засранец слишком много болтает. Ему нужно завоевать признание от всех, что он с кем-то дрался. Я доказал своё трудолюбие в боксе», – сказал Чарло в социальных сетях.

Напомним, Чарло не выступал с мая 2022 года, когда в реванше досрочно остановил аргентинца Брайана Кастаньо и объединил все пояса дивизиона. Цзю в марте победил техническим нокаутом американского экс-чемпиона Тони Харрисона и стал временным чемпионом по версии WBO.

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