Джастин Гэтжи — о бое с Порье: мы два лучших бойца в этом виде спорта

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с Дастином Порье. Бой 29 июля возглавит турнир UFC 291.

«Как я уже говорил, этот парень – собака, и я должен быть в идеальной форме, чтобы победить. При этом я знаю, что нет причин вражды. Мы два лучших бойца в этом виде спорта и оба любим свою работу, а также довольны тем, что нас ждёт.

Всё, что нужно, это подготовка. Я знаю, что мой соперник очень уверен в себе. Я тоже очень уверен в себе, особенно после моей последней победы. Это будет напряжённая ночь», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа