Фрэнк Уоррен: единственное, в чём заинтересован Усик, — это жирный чек

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался по поводу украинца Александра Усика.
«Единственное, в чем заинтересован Усик, — это жирный чек и бои за большие гонорары в Саудовской Аравии. Я могу это всё понять, но прошу не выставлять Усика всё таким образом, будто бы Тайсон такой жадный. Ты сам отправляешься в Саудовскую Аравию, потому что там много заплатят.
Я понимаю это, но не надо выставлять все так, будто Тайсон тут самый жадный. Ты отправляешься в Саудовскую Аравию, потому что там заплатят много денег», — приводит слова Уоррена talkSPORT.
Напомним, бойцы пытались договориться о поединке 29 апреля, однако команды не согласовали финансовые условия.
Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Усик в августе одержал повторную победу над Энтони Джошуа.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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