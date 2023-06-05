«Могу выпить 15 пинт пива и всё равно тебя нокаутирую». Фьюри ответил Нганну
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Британский боксёр Тайсон Фьюри ответил экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну, который ранее призвал его согласиться на бой.
«Я могу выпить 15 пинт пива и всё равно тебя нокаутирую, сраный бомж», – написал Фьюри в социальных сетях.
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с американским MMA-промоушеном PFL. По условиям контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. В общей сложности в смешанных единоборствах Фрэнсис провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 — нокаутом) и потерпел три поражения.
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