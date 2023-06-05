Кара-Франс — о поражении Амиру Альбази: весь мир знает, кто победил на самом деле
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Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс высказался по поводу своего поражения в поединке с Амиром Альбази на турнире UFC Fight Night (on ESPN 46).
«Весь мир понимает, кто победил на самом деле. В любом случае не падаем духом и продолжаем идти вперёд.
Спасибо вам всем за любовь и поддержку. Мне пора провести время с семьёй, а затем я вернусь к работе», — написал Кара-Франс в социальных сетях.
Напомним, Альбази одержал победу раздельным решением судей.
Таким образом, Альбази одержал 17-ю победу в своей карьере, среди которых пять нокаутов и девять сабмишенов, лишь при одном поражении. В карьере Кара-Франса случилось 11-е поражение при 24 победах, среди которых 11 нокаутов и три сабмишена.
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