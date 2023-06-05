Амурская федерация ММА может быть лишена аккредитации из-за смерти бойца

Союз ММА России в ближайшее время может лишить Амурскую федерацию ММА аккредитации из-за случая, произошедшего на турнире в Белогорске, где погиб 16-летний боец после полученного удара в голову.

«По итогам разбирательства Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации», — заявил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По словам Мелюкова, открытый Кубок спортклуба «Родина» по смешанным боевым единоборствам был организован и проводился региональным отделением соответствующей федерации с учётом всех необходимых процедур, включая согласие родителей на участие несовершеннолетних спортсменов.

Согласно регламенту турнира бойцы 16–17 лет должны были выступать в боксёрских шлемах открытого типа, но главный судья соревнований, он же глава региональной организации, принял решение о выступлении бойцов без них.