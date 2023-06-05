Альбази: я должен стать следующим претендентом на титул UFC

Иракский боец Амир Альбази считает, что он должен стать следующим претендентом на титул в наилегчайшем дивизионе UFC после победы в поединке с Каем Карой-Франсом.
«Понимаю, это был близкий бой. Не на это я рассчитывал, но что есть, то есть. Я показал свой характер, показал, что есть у меня в арсенале. И я без проблем могу работать в стойке с этими парнями, я не чувствую ударов, не чувствую ничего. Я просто развлекался, но, возможно, мне стоило немного подсобраться.
Я не следовал плану, а просто веселился, но в следующий раз хотел бы закончить поединок досрочно. Победа есть победа, но в следующий раз я выступлю лучше и финиширую оппонента.
Хочу лишь одного – заполучить титул. Дайте мне эту возможность, я хочу встретиться с победителем боя Пантожа – Морено. Я должен стать следующим претендентом», – сказал Альбази на пресс-конференции.
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