Дана Уайт намекнул на следующий поединок Умара Нурмагомедова
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу следующего поединка с участием россиянина Умара Нурмагомедова.
«Сэндхаген и Нурмагомедов? А разве мы это уже анонсировали? Нет? Тогда я не знаю. Вы этого хотите? Ну хорошо», — сказал Уайт на пресс-конференции.
В общей сложности на счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В январе 2021-го Умар провёл свой первый поединок в UFC. В последнем поединке он нокаутировал бразильца Раони Барселоса.
Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В своём последнем поединке в марте на турнире UFC on ESPN 43 он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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