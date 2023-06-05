Дана Уайт намекнул на следующий поединок Умара Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу следующего поединка с участием россиянина Умара Нурмагомедова.

«Сэндхаген и Нурмагомедов? А разве мы это уже анонсировали? Нет? Тогда я не знаю. Вы этого хотите? Ну хорошо», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В январе 2021-го Умар провёл свой первый поединок в UFC. В последнем поединке он нокаутировал бразильца Раони Барселоса.

Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В своём последнем поединке в марте на турнире UFC on ESPN 43 он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом: