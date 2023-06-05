Ковингтон рассказал, как он собирается действовать в поединке с Эдвардсом

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон высказался по поводу поединка с Леоном Эдвардсом.
«Главное, что я должен сделать в этом поединке – показать большой объём работы и высокий уровень прессинга. Никто не любит тяжёлые бои. Никто не хочет, чтобы противник был перед лицом все 25 минут, начиная с первой секунды. Я знаю, что сломаю его ментально и физически — вообще во всём», – приводит слова Ковингтона MMA News.
Ранее стало известно, что поединок Эдвардса и Ковингтона находится в разработке на турнире UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне (Великобритания). В своём последнем бою на UFC 272 в мае американец победил звёздного соотечественника Хорхе Масвидаля судейским решением. Эдвардс же недавно оказался сильнее Камару Усмана, защитив таким образом чемпионский пояс.
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