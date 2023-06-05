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Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии.

«Для меня большая честь и радость вернуться в Королевство Саудовская Аравия. Это прекрасная возможность поработать с его высочеством принцем Халедом и достичь нашей цели — завоевать титул WBC в супертяжёлом весе и стать абсолютным чемпионом мира. У меня нет больших планов. Как у самурая, у меня есть только путь», — сказал Усик на пресс-конференции.

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