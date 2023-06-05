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Тим Цзю: все знают, что я буду править первым средним весом

Тим Цзю: все знают, что я буду править первым средним весом
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Карлосом Окампо, который состоится 18 июня в Австралии.

«Я боец, и я моя работа – драться. Я не буду сидеть на диване и ждать, когда Чарло оправится от травмы. Мне хочется выступать. Фанаты заслуживают боёв. Бой с Чарло находится в разработке, но я не собираюсь недооценивать Окампо. Передо мной стоит непростая задача.

С точки зрения техники этот поединок будет сложнее, чем предыдущие. Мексиканский стиль заставит меня показать что-нибудь новое, и это будет непросто. Несмотря на то, что я австралиец, я уже в третий раз выступлю на Showtime. Кто ещё это делает? Все знают, что я буду править первым средним весом», – приводит слова Цзю издание BoxingScene.

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