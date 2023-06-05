Стала известна дата возможного реванша Энтони Джошуа и Диллиана Уайта
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа сообщил, что реванш его подопечного с соотечественником Диллианом Уайтом запланирован на 12 августа в Лондоне.
«Диллиану было сделано предложение на выходных. Мы ждём от него ответа и сегодня поговорим. У Диллиана есть вес в реванше. Это большой поединок между двумя супертяжеловесами мирового класса с большими именами. Переговоры предстоят непростые, хотя оба хотят этого боя», – приводит слова Хирна BBC.
Напомним, в своём предыдущем бою, прошедшем в начале апреля, Джошуа единогласным решением победил американца Джермейна Франклина. Уайт в своём последнем выступлении также встречался с Франклином, победив его раздельным решением.
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