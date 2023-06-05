Джервонта Дэвис назвал причину, из-за которой оказался за решёткой, обвинив судью

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) прокомментировал своё тюремное заключение.

Напомним, ранее Дэвис нарушил условия домашнего ареста. Джервонта был помещён под него из-за автомобильной аварии в 2020 году, в которой пострадало четыре человека. Боксёр должен был в течение 90 дней находиться в доме своего отца, однако покинул его.

«Эта судья — сумасшедшая. Она закрыла меня, потому что я приобрёл недвижимость. Я делал всё, чтобы слушаться своих юристов. Она разозлилась из-за того, что я купил недвижимость, поэтому я теперь в тюрьме.

Она хотела, чтобы я жил в однокомнатной квартире, и это было невыносимо. Я даже не мог пригласить своих детей навестить меня», – сказал Дэвис в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в конце апреля, Дэвис нанёс первое поражение Райану Гарсии.