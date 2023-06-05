Александр Усик предсказал исход боя Кроуфорда и Спенса
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между американцами Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) и Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
«Отличный бой. Мне нравится Теренс, он великолепный боксёр. И я считаю, что Теренс победит, таково моё мнение.
Похожи ли наши стили? Есть схожие моменты, и это нормально. Все бойцы мира смотрят друг на друга и перенимают что-то хорошее. Кроуфорд лучше дерётся в стойке левши. В бою со Спенсом ему нужно действовать умно и оставаться «в левше», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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