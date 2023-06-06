Антонио Тарвер назвал предпочтительного соперника для Сауля Альвареса
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Бывший абсолютный чемпион мира Антонио Тарвер считает, что действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес должен сразиться с американцем Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO) в следующем бою.
«Канело остаётся Канело. Но это способ для него заявить о себе. Вы должны драться с серьёзными соперниками, которые заслужили свой шанс. Если это ваш последний выход – уйдите на щите. Бросьте себе вызов.
Большинству бойцов не дают промежуточные бои, тогда как Канело его получил, и это представили как вызов. Однако это была добровольная защита поясов. Иногда бойцы делают так, а иногда титулы даже не стоят на кону», – сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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