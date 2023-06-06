Антонио Тарвер назвал предпочтительного соперника для Сауля Альвареса

Бывший абсолютный чемпион мира Антонио Тарвер считает, что действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес должен сразиться с американцем Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO) в следующем бою.

«Канело остаётся Канело. Но это способ для него заявить о себе. Вы должны драться с серьёзными соперниками, которые заслужили свой шанс. Если это ваш последний выход – уйдите на щите. Бросьте себе вызов.

Большинству бойцов не дают промежуточные бои, тогда как Канело его получил, и это представили как вызов. Однако это была добровольная защита поясов. Иногда бойцы делают так, а иногда титулы даже не стоят на кону», – сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.