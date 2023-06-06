Григорий Пономарёв: Фёдор Емельяненко говорит много неверных вещей

Российский боец тяжёлого веса Григорий Пономарёв прокомментировал слова легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко. Напомним, ранее Последний император поставил под сомнение решение Пономарёва покинуть его зал, несмотря на то, что Григорий не входил в его команду.

«Честно, пока хочу отложить этот момент в долгий ящик. Сейчас мы послушаем пару интервью Фёдора и будем действовать, бросаться с козырей. А пока эту тему хотим отложить.

Много очень неверных вещей говорит Фёдор. Может от своего незнания, может так информацию доносят, может сам так посчитал. Ну и бог с ним. Мы пока это отложим», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.