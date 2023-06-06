Оливейра: Дариуш ошибается, если думает, что будет доминировать в поединке со мной

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался по поводу предстоящего поединка с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем.
«Бенеил отличный боец, один из лучших в мире. Если он думает, что будет доминировать в поединке со мной, он ошибается. Это я выйду из клетки с поднятой рукой», — сказал Оливейра на пресс-конференции.
Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.
11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада). Напомним, изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланирован на турнир UFC 288, который состоялся 7 мая, однако бразилец отказался от выступления из-за травмы.
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