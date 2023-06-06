Пимблетт: когда я вернусь, все снова будут целовать меня в зад

Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу своего возвращения в октагон.

«Я не могу дождаться, когда это произойдёт. Я надеюсь подраться до конца года и снести башку какому-нибудь маленькому пердуну.

Я выглядел дерьмово в прошлом поединке, это было плохое выступление. Всегда сам говорю, что как боец ты хорош ровно настолько, насколько хорош был твой прошлый бой.

Но, когда я вернусь, все снова будут целовать меня в зад», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале

Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 23 боя, одержав в них 20 побед (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения.