Пимблетт: когда я вернусь, все снова будут целовать меня в зад

Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу своего возвращения в октагон.
«Я не могу дождаться, когда это произойдёт. Я надеюсь подраться до конца года и снести башку какому-нибудь маленькому пердуну.
Я выглядел дерьмово в прошлом поединке, это было плохое выступление. Всегда сам говорю, что как боец ты хорош ровно настолько, насколько хорош был твой прошлый бой.
Но, когда я вернусь, все снова будут целовать меня в зад», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале
Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 23 боя, одержав в них 20 побед (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения.
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