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Президент WBC назвал Фьюри «жертвой обстоятельств»

Президент WBC назвал Фьюри «жертвой обстоятельств»
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Президент WBC Маурисио Сулейман высказался по поводу британского боксёра Тайсона Фьюри, который ранее жаловался на то, что он не может найти себе стоящего оппонента из-за того, что все боксёры просят большой гонорар за бой с ним.

«Фьюри — жертва сложившихся обстоятельств. Он стал жертвой, так как является величайшим бойцом наших дней. Увы, деньги правят миром. И для большинства бойцов они на первом месте. На самом деле никто не хочет драться с Фьюри», — сказал Сулейман на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору.

В последнее время часто ходят разговоры об организации его боя с украинцем Александром Усиком.

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