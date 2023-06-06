Президент WBC назвал Фьюри «жертвой обстоятельств»
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Президент WBC Маурисио Сулейман высказался по поводу британского боксёра Тайсона Фьюри, который ранее жаловался на то, что он не может найти себе стоящего оппонента из-за того, что все боксёры просят большой гонорар за бой с ним.
«Фьюри — жертва сложившихся обстоятельств. Он стал жертвой, так как является величайшим бойцом наших дней. Увы, деньги правят миром. И для большинства бойцов они на первом месте. На самом деле никто не хочет драться с Фьюри», — сказал Сулейман на YouTube-канале talkSPORT Boxing.
Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору.
В последнее время часто ходят разговоры об организации его боя с украинцем Александром Усиком.
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