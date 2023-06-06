Павлович высказался по поводу следующего боя

Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович дал комментарий по поводу своего следующего боя.

«Есть ли какое-нибудь понимание, когда состоится следующий бой? Пока нет. Ждём. Я уже потихоньку втягиваюсь в тренировочный процесс. В профессиональном спорте нельзя отдыхать слишком долго, в любом случае нужно поддерживать себя в форме», – сказал Павлович на YouTube-канале «Вестник ММА».

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В промоушене Даны Уайта он выступает с ноября 2018 года.