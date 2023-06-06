Павлович рассказал, как будет действовать Джон Джонс в бою с ним

Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал о том, как будет действовать американец Джон Джонс в бою с ним, если такой поединок состоится.

«Я примерно понимаю, что будет делать Джонс. Он будет стараться отбивать ноги. Попытается в борьбу пройти. Всё равно многие думают, что я не умею бороться, потому что не показываю борьбу.

В стойке… На руках вряд ли он будет со мной. Думаю, главная его задача со мной – отбивать ноги и пройти в борьбу», – сказал Павлович на YouTube-канале «Вестник ММА».

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В промоушене Даны Уайта он выступает с ноября 2018 года.