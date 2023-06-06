«Настоящий мужчина». Мокаев отреагировал на согласие Эллиотта провести бой

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором восторженно воспринял согласие американца Тима Эллиотта провести поединок с ним.

«Вот кого можно назвать настоящим мужчиной. Поехали. UFC, я жду контракт!» — написал Мокаев.

В активе Мухаммада Мокаева десять побед в десяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл удушающим приёмом у Жафела Фильо. В UFC рекорд 22-летнего бойца 4-0.

Эллиотт судейским решением на прошедших выходных одержал победу в поединке с Виктором Альтамирано.