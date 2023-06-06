«Настоящий мужчина». Мокаев отреагировал на согласие Эллиотта провести бой
Поделиться
Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором восторженно воспринял согласие американца Тима Эллиотта провести поединок с ним.
«Вот кого можно назвать настоящим мужчиной. Поехали. UFC, я жду контракт!» — написал Мокаев.
В активе Мухаммада Мокаева десять побед в десяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл удушающим приёмом у Жафела Фильо. В UFC рекорд 22-летнего бойца 4-0.
Эллиотт судейским решением на прошедших выходных одержал победу в поединке с Виктором Альтамирано.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2023
-
15:31
-
15:28
-
14:49
-
14:35
-
13:20
-
12:36
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:41
-
10:49
-
10:11
-
09:53
-
09:46
-
09:28
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:10
-
00:55
-
00:09
- 5 июня 2023
-
23:52
-
22:46
-
22:20
-
22:07
-
21:23
-
21:12
-
21:00
-
20:13
-
19:07
-
18:51
-
17:59
-
17:44
-
16:44
-
16:31
Партнерский контент