Оливейра рассказал о главных особенностях подготовки к поединку с Дариушем

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался по поводу своей подготовки к поединку с Бенеилом Дариушем.

«Во время подготовки к бою моей главной целью было быть счастливым. Я старался не стрессовать из-за поединка, а просто получать удовольствие и наслаждаться процессом. Я тренируюсь с друзьями, которые очень хотят, чтобы я вновь стал чемпионом.

Бенеил — жёсткий парень, я его уважаю, но главным различием в этом поединке станет мой уровень счастья и голода», — сказал Оливейра на YouTube-канале UFC.

Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.

11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада). Напомним, изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланирован на турнир UFC 288, который состоялся 7 мая, однако бразилец отказался от выступления из-за травмы.