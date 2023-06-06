Усик: не согласился бы на бой с российским боксёром

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик заявил, что не стал бы драться с представителем России.
«Бой с российским боксёром? Сейчас я этого не представляю. Я и сам бы этого не хотел. Я не согласился бы на ни какой бой с представителем России. Вообще-то я даже не думаю об этом. Там не с кем боксировать», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Koloseum.
Александр Усик свой последний поединок провёл с британцем Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей. Всего в активе украинского бойца 20 побед в 20 поединках в профессиональном боксе, 13 из которых — нокаутами.
В начале года команда Усика вела переговоры с представителями Тайсона Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но в итоге стороны не договорились по финансовым условиям.
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