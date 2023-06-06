Экс-чемпион UFC Вайдман в августе проведёт первый поединок после тяжёлого перелома ноги

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Крис Вайдман вернётся в октагон поединком с соотечественником Брэдом Таваресом.

Бой состоится 19 августа на турнире UFC 292, который пройдёт в Бостоне (США).

Крис Вайдман свой последний поединок провёл в апреле 2021 года и проиграл Юрайе Холлу техническим нокаутом в первом раунде. В том бою Вайдман получил тяжёлый перелом ноги, от которого восстанавливался больше года. В активе 38-летнего Вайдмана 15 побед и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Таварес в апреле этого года проиграл бразильцу Бруно Силве техническим нокаутом. Всего у американского бойца 19 побед и восемь поражений в ММА.