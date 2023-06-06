Дон'Тэйл Мэйс: для меня было честью разделить октагон с Орловским
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Американский боец смешанных единоборств Дон'Тэйл Мэйс, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, высказался о победе над экс-чемпионом промоушена Андреем Орловским.
Бой прошёл на турнире UFC Vegas 74 и завершился победой Мэйса нокаутом.
«Всю мою карьеру, с тех пор как я выступаю в UFC, я надеялся, что смогу встретиться в октагоне с одной из легенд до того, как они уйдут на пенсию. И мне предоставилась эта возможность. Для меня было честью разделить октагон с Андреем Орловским. Я провёл бой с легендой и теперь хочу стать легендой сам. Не хочу проявить неуважение к кому-то, но я стремлюсь к этому статусу. Хочу выиграть пояс чемпиона UFC», — приводит слова Мэйса MMAJunkie.
Для Мэйса это была 11-я победа в ММА при пяти поражениях.
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