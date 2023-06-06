Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дон'Тэйл Мэйс: для меня было честью разделить октагон с Орловским

Дон'Тэйл Мэйс: для меня было честью разделить октагон с Орловским
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Дон'Тэйл Мэйс, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, высказался о победе над экс-чемпионом промоушена Андреем Орловским.

Бой прошёл на турнире UFC Vegas 74 и завершился победой Мэйса нокаутом.

«Всю мою карьеру, с тех пор как я выступаю в UFC, я надеялся, что смогу встретиться в октагоне с одной из легенд до того, как они уйдут на пенсию. И мне предоставилась эта возможность. Для меня было честью разделить октагон с Андреем Орловским. Я провёл бой с легендой и теперь хочу стать легендой сам. Не хочу проявить неуважение к кому-то, но я стремлюсь к этому статусу. Хочу выиграть пояс чемпиона UFC», — приводит слова Мэйса MMAJunkie.

Для Мэйса это была 11-я победа в ММА при пяти поражениях.

Материалы по теме
Уходить нужно вовремя. 44-летнего Орловского снова разбили в UFC
Уходить нужно вовремя. 44-летнего Орловского снова разбили в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023