Тони Фергюсон отказался признавать вину за вождение в нетрезвом виде
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон отказался признать вину в вождении в нетрезвом виде, сообщает MMJunkie.
Напомним, инцидент с участием Фергюсона произошёл в начале мая. Боец на своей машине врезался в два автомобиля, которые были припаркованы возле ночного клуба, и перевернулся. Фергюсона задержали после отказа проходить тест на трезвость, но позднее выпустили под залог.
Свой последний поединок Тони Фергюсон провёл на турнире UFC 279 в сентябре и потерпел поражение удушающим приёмом от Нейта Диаза. Сейчас боец идёт на серии из пяти поражений. Всего у Фергюсона 25 побед и восемь поражений в ММА.
29 июля на турнире UFC 291 Тони Фергюсон встретится с Бобби Грином.
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