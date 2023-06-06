Тони Фергюсон отказался признавать вину за вождение в нетрезвом виде

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон отказался признать вину в вождении в нетрезвом виде, сообщает MMJunkie.

Напомним, инцидент с участием Фергюсона произошёл в начале мая. Боец на своей машине врезался в два автомобиля, которые были припаркованы возле ночного клуба, и перевернулся. Фергюсона задержали после отказа проходить тест на трезвость, но позднее выпустили под залог.

Свой последний поединок Тони Фергюсон провёл на турнире UFC 279 в сентябре и потерпел поражение удушающим приёмом от Нейта Диаза. Сейчас боец идёт на серии из пяти поражений. Всего у Фергюсона 25 побед и восемь поражений в ММА.

29 июля на турнире UFC 291 Тони Фергюсон встретится с Бобби Грином.