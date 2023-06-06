Чарльз Оливейра: просыпаюсь и засыпаю с мыслями о том, как вернуть пояс
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра заявил, что мечтает вернуть чемпионский титул.
«Я больше не чемпион, это всё меняет. Я просыпаюсь рано, засыпаю поздно, думаю о том, как вернуть пояс. Я всегда думаю об этом. Вернуть пояс — это моя цель. Если хорошо выступлю в бою с Дариушем, то буду драться за титул», — приводит слова Оливейры Sports Illustrated.
Чарльз Оливейра в последнем бою потерпел поражение удушающим приёмом от Ислама Махачева. Это девятое поражение бразильца в профессиональной карьере при 33 победах.
Соперником Оливейры на турнире UFC 289, который пройдёт в Ванкувере, станет Бенеил Дариуш. В его активе 22 победы и четыре поражения в профессиональных ММА.
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