Чарльз Оливейра: просыпаюсь и засыпаю с мыслями о том, как вернуть пояс

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра заявил, что мечтает вернуть чемпионский титул.

«Я больше не чемпион, это всё меняет. Я просыпаюсь рано, засыпаю поздно, думаю о том, как вернуть пояс. Я всегда думаю об этом. Вернуть пояс — это моя цель. Если хорошо выступлю в бою с Дариушем, то буду драться за титул», — приводит слова Оливейры Sports Illustrated.

Чарльз Оливейра в последнем бою потерпел поражение удушающим приёмом от Ислама Махачева. Это девятое поражение бразильца в профессиональной карьере при 33 победах.

Соперником Оливейры на турнире UFC 289, который пройдёт в Ванкувере, станет Бенеил Дариуш. В его активе 22 победы и четыре поражения в профессиональных ММА.