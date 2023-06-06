Ирина Алексеева рассказала, что изменилось в её жизни после дебюта в UFC
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Российская девушка-боец Ирина Алексеева рассказала, что изменила в её жизни победа в дебютном поединке в рамках UFC.
«Как поменялась моя жизнь после победы в UFC? В целом у меня в жизни как всё было, так и осталось. Но многое изменилось в финансовом плане, что немаловажно. Команда меня очень хорошо поддержала, плюс спонсор добавился. Для бойцов спорт — самый главный заработок. Поэтому сейчас не думаю о том, что мне где-то надо ещё работать, подрабатывать. Благодаря моим командам «Рать» и Sportline Nutrion я могу спокойно тренироваться и ни о чём не думать», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.
Ирина Алексеева в дебютном поединке на UFC выиграла у Штефани Эггер болевым приёмом в первом раунде.
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