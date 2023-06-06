Оскар де ла Хойя сделал прогноз на поединок Эррола Спенса с Теренсом Кроуфордом

Промоутер Оскар де ла Хойя поделился мнением о предстоящем титульном поединке между двумя непобеждёнными боксёрами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Мне нравится этот бой. Люди говорят, что он запоздал на четыре года, но нет, сейчас идеальное время. Оба парня непобедимы, оба на пике возможностей. Наконец-то лучший дерётся с лучшим. Я отдаю предпочтение Кроуфорду, это моё личное мнение. Эррол Спенс много лет был с нами, мы продвигали большинство его ранних боёв. Его односторонний стиль работает на него и сейчас, но, думаю, Кроуфорд сможет его вскрыть. Арсенал Теренса обширнее, он более универсален, отличная работа ног. Может быть, я ошибаюсь, но это может быть слишком сложно для Спенса», — сказал де ла Хойя в интервью FightHype.
Бой Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса должен пройти 29 июля.
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