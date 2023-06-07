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Алекс Перейра не исключил, что снова подерётся с Адесаньей в UFC

Алекс Перейра не исключил, что снова подерётся с Адесаньей в UFC
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра считает, что в будущем он вновь встретится с Исраэлем Адесаньей.

«Возможен ли третий бой? Абсолютно уверен. Я просто взял перерыв, потому что выступал в среднем весе около 50 раз, теперь посмотрим, что произойдёт в следующих нескольких поединках. Может быть, мы с ним подерёмся в полутяжёлом весе, может быть, в среднем. Но я хочу, чтобы все знали, что я могу при желании сделать вес для среднего дивизиона. Просто мне нужен небольшой перерыв, чтобы тело было лучше готово к выступлениям в среднем весе», — рассказал Перейра в программе The MMA Hour.

29 июля на турнире UFC 291 Алекс Перейра дебютирует в полутяжёлом весе поединком с польским бойцом Яном Блаховичем.

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