Дариуш оценил ударную технику Оливейры

Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался по поводу ударной техники своего ближайшего соперника Чарльза Оливейры.
«Я бы не назвал ударную технику Оливейры странной. С точки зрения традиционного муай тай она очень чистая – он бросает тяжёлые удары коленями, локтями, ногами. Добавляет к этому неожиданные приёмы – удары в прыжке, пуш-кики и всё такое.
У него очень разнообразные атаки, и нужно быть готовым ко всему, что не так уж просто, но именно поэтому готовиться к бою с ним было интересно. Приходилось уделять внимание большому количеству различных факторов», — сказал Дариуш на пресс-конференции.
11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада).
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