Биспинг: у Фьюри нет шансов в бою с Джонсом

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался по поводу возможного поединка между боксёром Тайсоном Фьюри и бойцом смешанных единоборств Джоном Джонсом.

«Я бы хотел посмотреть этот поединок. Да и кто бы не хотел? Фьюри должен драться с Усиком, а Джонс с Миочичем. Но просто как фанат я бы с удовольствием посмотрел эту схватку. Я заинтригован.

Фьюри — огромный мужик родом из бойцовской цыганской семьи. Эти ребята очень жёсткие. Но в поединке по правилам ММА у него не будет ни единого шанса.

Бой Джонса с Миочичем был бы куда более конкурентным. Тем не менее мне бы хотелось увидеть встречу Джона с Тайсоном. И я могу вам гарантировать – если UFC устроит этот матч, вы купите PPV», — приводит слова Биспинга MMA News.