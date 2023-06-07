Биспинг: у Фьюри нет шансов в бою с Джонсом

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался по поводу возможного поединка между боксёром Тайсоном Фьюри и бойцом смешанных единоборств Джоном Джонсом.
«Я бы хотел посмотреть этот поединок. Да и кто бы не хотел? Фьюри должен драться с Усиком, а Джонс с Миочичем. Но просто как фанат я бы с удовольствием посмотрел эту схватку. Я заинтригован.
Фьюри — огромный мужик родом из бойцовской цыганской семьи. Эти ребята очень жёсткие. Но в поединке по правилам ММА у него не будет ни единого шанса.
Бой Джонса с Миочичем был бы куда более конкурентным. Тем не менее мне бы хотелось увидеть встречу Джона с Тайсоном. И я могу вам гарантировать – если UFC устроит этот матч, вы купите PPV», — приводит слова Биспинга MMA News.
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