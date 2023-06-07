Команда Усика сделает новое предложение Фьюри по поводу поединка

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о новом предложении британцу Тайсону Фьюри по поводу поединка.

«Скоро команда Фьюри получит официальное предложение. И это будет решение Тайсона — принять его или отклонить. Мы сделали всё возможное, чтобы бой состоялся, и теперь мяч на стороне Тайсона.

Теперь он либо принимает, либо отказывается. Если Фьюри согласится, то это будет крупнейший бой в его карьере. Если он начнёт колебаться, мешкать, пытаться что-то выторговать, то это будет говорить о том, что он настроен несерьёзно. Ты должен отказаться от чемпионского пояса и уйти на пенсию. Возможно, навсегда», — сказал Красюк на YouTube-канале iFL TV.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: