Аманда Нуньес может перейти в WWE
Поделиться
Действующий чемпион UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманда Нуньес рассказала о том, что она может рассмотреть предложение от рестлинг-промоушена WWE, если оно поступит.
«Если я получу предложение с хорошим контрактом, то почему нет? В ММА я добилась всего, чего хотела. Я двойной чемпион. Мне нужен был только один пояс, а у меня их два.
Я очень счастлива, и посмотрим, что будет меня ждать после завершения карьеры в UFC. В любом случае я не исчезну из вашего поля зрения», — сказала Нуньес на пресс-конференции.
Напомним, следующий поединок Нуньес проведёт уже 11 июня на турнире в Канаде. Её соперницей станет Ирен Алдана.
Комментарии
- 7 июня 2023
-
12:59
-
12:55
-
12:47
-
11:46
-
11:39
-
10:47
-
10:42
-
09:53
-
09:43
-
09:39
-
08:32
-
04:02
-
01:23
-
00:55
-
00:16
- 6 июня 2023
-
23:55
-
23:43
-
22:55
-
22:36
-
22:18
-
21:32
-
21:14
-
20:28
-
20:18
-
19:33
-
19:23
-
18:50
-
17:59
-
17:44
-
16:47
-
16:12
-
15:31
-
15:28
-
14:49
-
14:35
Партнерский контент