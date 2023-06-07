Хаттон: Фьюри — мой друг. Но я уже не знаю, чему в социальных сетях можно верить

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон, который является хорошим другом британца Тайсона Фьюри, высказался о роли социальных сетей в организации крупных боксёрских поединков.

«Я знаю, что Тайсон хочет драться с Энтони Джошуа, и я знаю, что он хочет драться с Усиком. Но иногда я не знаю, чему верить в социальных сетях. Попытки использовать их, чтобы сделать большие бои, на самом деле мешают им состояться.

Тайсон мой друг, и я знаю, что он хочет эти бои, и я очень надеюсь, что он их получит, но сейчас я говорю как нейтральный болельщик. Я не хочу говорить, что Тайсон не отвечает за слова, но я думаю, что это уже перешло ту стадию, когда вы понимаете, что надо воспринимать всерьёз, а что не стоит», — приводит слова Хаттона BoxingScene.