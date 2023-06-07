«Побьёт Бивола и Бетербиева». Тренер — про российского боксёра Измайлова
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Джон Дэвид Джексон, тренер российского боксёра Али Измайлова, высказался по поводу своего подопечного.
«Али — один из лучших бойцов, которых я тренировал, и он обладает невероятной мощью, с которой можно только родиться. Уверен, что он побьёт Дмитрия Бивола, Артура Бетербиева, Канело Альвареса и вообще любого, кто будет удерживать мировые титулы, когда придёт время», — приводит слова Джексона vRinge.
В ночь на 10 июня в Вероне (США) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет противостояние между россиянином Али Измайловым (10-0) и американцем Чарльзом Фостером (22-0).
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