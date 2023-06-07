Оливейра перед поединком с Дариушем вновь покрасился в белый
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Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра принял решение вновь покрасить волосы в белый цвет перед поединком с Бенеилом Дариушем.
«Время пришло. Фанаты просят, и уже от этого не отвертишься. Они говорят: покрась волосы в белый, покрась волосы в белый. Ты будешь как Супер Сайан. Так что погнали», — сказал Оливейра на YouTube-канале UFC.
Напомним, изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланирован на турнир UFC 288, который состоялся 7 мая, однако бразилец отказался от выступления из-за травмы. В итоге поединок пройдёт 11 июня на турнире в Канаде.
Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.
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