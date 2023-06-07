Оливейра перед поединком с Дариушем вновь покрасился в белый

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра принял решение вновь покрасить волосы в белый цвет перед поединком с Бенеилом Дариушем.

«Время пришло. Фанаты просят, и уже от этого не отвертишься. Они говорят: покрась волосы в белый, покрась волосы в белый. Ты будешь как Супер Сайан. Так что погнали», — сказал Оливейра на YouTube-канале UFC.

Напомним, изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланирован на турнир UFC 288, который состоялся 7 мая, однако бразилец отказался от выступления из-за травмы. В итоге поединок пройдёт 11 июня на турнире в Канаде.

Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.