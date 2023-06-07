Кормье высказался по поводу поединка Оливейры и Дариуша

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался по поводу предстоящего поединка между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

«В этом бою так много вопросов по поводу Дариуша, но также есть вопросы и по Оливейре. Как Оливейра восстановится после поражения от Ислама Махачева? Я считаю, что одним из самых больших преимуществ Оливейры было то, что, когда он дрался с такими парнями, как Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, они отправляли его в нокдаун, но не шли за ним на землю, потому что это было слишком опасно.

Вы видели, как Ислам пошёл за ним на землю, и Ислам действительно показал классный контроль в партере. Бенеил Дариуш тоже такой. Дариуш не побоится с ним бороться. Так как же Оливейре подойти к этому бою, чтобы не навредить себе, а затем попытаться заманить Дариуша в какую-нибудь ловушку? Это феноменальный матч-ап, и этот бой должен стать боем вечера в эти выходные», — приводит слова Кормье Middle Easy.