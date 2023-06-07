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Исполком МОК призвал лишить признания IBA, но сохранить бокс в программе ОИ-2024

Исполком МОК призвал лишить признания IBA, но сохранить бокс в программе ОИ-2024
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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) призвал лишить Международную боксёрскую ассоциацию (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлёвым, статуса признания.

Вопрос будет рассмотрен на предстоящей внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня. Согласно отчёту МОК от 2 июня, IBA не выполнила условия для отмены приостановки признания, выдвинутые в декабре 2021 года. При этом исполком заявил, что рекомендует сохранить бокс в программе летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями ОИ в Токио, а также контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.

В апреле этого года была создана федерация World Boxing, которая собирается забрать у IBA роль руководящего органа в виде спорта. Ряд национальных организаций уже заявили, что планируют присоединиться к новой организации.

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