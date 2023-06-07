Павлович: Джонс — легенда, но пояс UFC для меня на первом месте

Второй номер рейтинга UFC россиянин Сергей Павлович в очередной раз высказался о титульном поединке с действующим чемпионом организации, звёздным американцем Джоном Джонсом.
«Я говорил, что Джонс в своей карьере достиг всего, тем более что он вышел и завоевал титул в тяжёлом весе. Можно только поаплодировать его мотивации, которая позволяет ему столько лет находиться на вершине. Он много лет держал пояс в полутяжёлом весе, а сейчас стал чемпионом в тяжёлом. Это вызывает только уважение. Что у него в голове, я не знаю. Он достиг всех высот. Всё будет зависеть от его желания драться дальше.
Я лично голодный до побед, хочу драться за пояс, хочу выиграть пояс и иду к этому всю свою жизнь. Постоянно тружусь. Если он будет заряжен на это, то посмотрим. Джонс, конечно, легенда. Это немаловажно, но пояс стоит для меня на первом месте», – приводит слова Павловича издание MMA.Metaratings.ru.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Джонс в марте на UFC 285 задушил француза Сириля Гана, вернувшись после трёхлетнего отсутствия и завоевав титул во второй весовой категории.
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